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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

29.11.2021 15:41
Samsun'dan kısa kısa

İHH İnsani Yardım Derneği Çarşamba Temsilciliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İHH İnsani Yardım Derneği Çarşamba Temsilciliği, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçede düzenlenen açılış töreninde konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, güzel bir hayır işi için bir araya geldiklerini söyledi.

İHH Çarşamba Temsilciliğinin güzel işlere imza atacağını belirten Dağlı, "Son yıllarda bir afet anında veya bir iyilik, yardım ihtiyacı olduğunda Türk Kızılay'ını görüyoruz, AFAD'ı görüyoruz ve İHH'yı görüyoruz. Bu gerçekten ülkemizin insanlığa tüm dünyada dil, din, ırk ayrımı yapmadan koştuğunu görüyoruz. İhtiyaç olan her yerde İHH'yı görüyoruz ve bunları önemsiyoruz. Her zaman iyilik yapan insanlardan olalım. Şubemiz hayırlı olsun." dedi.

İHH İl Başkanı Mustafa Yeşil ve Çarşamba Temsilcisi Resul Balcı da temsilciliğin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından temsilciliğin açılışı yapıldı.

Açılışa, Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Havza

Havza Belediyesi tarafından düzenlenen "Havza 4. Çocuk Kitapları Günleri" başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile Havza Belediyesi tarafından Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen kitap günlerinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, belediye olarak çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve okuma alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklere süreklilik kazandıracaklarını belirten Özdemir, "Pandemi nedeniyle bir süre ara verdiğimiz etkinliğimizle yeniden çocuklarımız ile bir araya gelmekten mutluyuz. İnşallah çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmasında bir nebze de olsa katkımız olur." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise desteklerinden dolayı Özdemir'e öğrenciler adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun etkinliğin açılışını yaptı.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından Edebiyat Yolu Şair ve Yazarlar Sergisi düzenlendi.

Serginin açılışında konuşan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam serginin diğer okullarda da açılacağını belirterek, "Burada amacımız öğrencilerimize Türk edebiyatının yazarlarını ve şairlerini tanıtmak ve onları okumaya sevk etmek. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Sergiyi Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve öğrenciler ziyaret etti.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Çarşamba, Samsun, Havza, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


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