Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak 19 Mayıs Ortaokulunda "Sınıfımız Yeni Baştan" projesi uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında düzenleme yapılan 19 Mayıs Ortaokulu 5/B sınıfı için açılış programı düzenlendi.

Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hatice Kaya, burada yaptığı açıklamada, Maarif Hareketi kapsamında uygulamaya konulan "Sınıfımız Yeni Baştan" projesinin öğrenciler üzerinde olumlu katkılar sağlayacağını söyledi.

Projenin ilk defa Canik ilçesinde uygulamaya konulduğunu ve olumlu sonuç aldıklarını belirten Kaya, "Proje ile öğrencilere sınıf içinde ev ortamı dizayn ederek sınıfları renklendirip, öğrencilere daha keyifli, daha canlı ders çalışmalarına ortam hazırlıyoruz." dedi.

Okul müdürü Fatih Mumcu da okullarda bu tarz projelere yer verilmesinin eğitim öğretime büyük katkı sunacağını kaydetti.

Tekkeköy Roket Takımından Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu roket takımı ile okul müdürü Ahmet Deberoğlu, roket takımı danışman öğretmeni Soner Özkan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Deberoğlu, uzun süredir çalışmalarına devam eden roket takımının rapor yazımının tamamlandığını belirten Deberoğlu, formatör öğretmen danışmanlığında 13 öğrenciden oluşan Tekkeköy Roket Takımı'nın üretim hazırlıklarının başladığını anlattı.

Ziyaretten ve verdikleri bilgilerden duydukları memnuniyeti dile getiren Demir da öğrencileri çalışmalarından dolayı tebrik etti.