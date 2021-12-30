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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

30.12.2021 14:04
Samsun'dan kısa kısa

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen "Kütüphane Konuşmaları" etkinliğinin Havza'da gerçekleştirildi.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinlikte İpekdal, Hz. Mevlana ve Mevlevi Adabı konusunda sunum yaptı.

Kütüphane Konuşmaları'nın iki temel amacı olduğunu söyleyen İpekdal, "Birinci amacımız halkımıza kütüphaneleri tanıtmak, kütüphaneleri daha işlevsel hale getirmek ve kütüphanelerin sadece emanet kitap alınıp verilen bir yer olmadığını halkımıza göstermek. Diğer bir amacımız ise akademik camia ile halkın buluşmasını sağlamak. İl merkezlerinde bu buluşmalar farklı şekiller ile gerçekleşiyor fakat ilçelerimizde halkımız bu imkanları pek yakalayamıyor." dedi.

Musiki dinletisi ile sona eren etkinliğe, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile davetliler katıldı.

KYK yurdunda kalanlardan 35 ünite kan bağışı alındı

Türk Kızılay tarafından yürütülen "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Havza Öğrenci Yurdu'nda kan bağışı standı kuruldu.

Yapılan çalışmada 17.00 ila 23.00 saatleri arasında yurtta kalan kız öğrencilerden 35 ünite kan bağışı kabul edildi.

Kan bağışı standını ziyaret eden Türk Kızılay Havza Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışında bulunan kız öğrencilere teşekkür ederek, "Bağışçılarımıza kurtardıkları her bir can için ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

Kan bağışında bulunanlara ikramda bulunuldu.

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesine TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.

Okul Müdürü Ahmet Deberoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin en iyi şekilde gelişimine katkı sağlayan, bilimsel, sosyal, sportif tüm faaliyetlerde öğretmen ve öğrencilerimizi tüm gücümüzle destekliyoruz ve onların yanındayız." dedi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Koordinatörü Matematik öğretmeni Yetkin Danacı da, 85 öğrencinin 13 danışman öğretmen desteğinde, bilimsel, kültürel tarihi çalışmalar yanında, Tekkeköy ilçesinin kültür ve medeniyet izlerini taşıyan farklı konularda 26 proje hazırladığını ifade etti.

Fuar açılışına katılan, Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da "Çanakkale geçilmez destanını yazan, Kurtuluş Savaşı'nda yedi düveli dize getiren, 15 Temmuz'da vatanına sahip çıkan, şehadete düğüne gider gibi giden bir neslin, Fatih'inn iradesine ve inancına sahip, Asım'ın nesli olan bir neslin, peygamber gençleri, TEKNOFEST gençleriyle birlikte 2023 hedeflerimize ulaşacağız." dedi.

Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise geleceğin gençlere emanet olduğuna vurgu yaptı.

Birçok projenin sergilendiği fuar 2 gün açık kalacak.

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Hisarcık, Samsun, Turizm, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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