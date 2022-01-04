Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Çarşamba Marangozlar Odasının kongresine tek liste ile giren mevcut başkan Kerim Dikkol, 240 üyeden 128'inin katıldığı genel kurulda kullanılan oyların tümünü alarak güven tazeledi.

Dikkol'un başkanlığında Yönetim Kurulu, " Yusuf Dündar, İbrahim Aslan, Arslan Özkan, İrfan Oğuzeş, Eren Makas ve Hüseyin Ekici" isimlerinden oluştu.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul sonrasında teşekkür konuşması yapan Dikkol, "Bugüne kadar üyelerimizin yararına olacak çalışmalar yapmaya çalıştık. Bundan sonra da üyelerimizin yararına olan çalışmaları Yönetim Kurulu üyelerimiz ve tüm üyelerimizle istişare içerisinde olarak yapmaya çalışacağız. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Vergi Dairesi Müdürlüğü yeni yerine taşındı

Depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alınan Havza Hükümet Konağı binasının tahliyesi tamamlandı.

Hükümet Konağı'ndaki Havza Vergi Dairesi Müdürlüğü de yeni binasında hizmete başladı.

Havza Vergi Dairesi Müdürlüğü, yeni hükümet konağı yapımı tamamlanana kadar 25 Mayıs Mahallesi Şehit Er Raşit Çakır Caddesi'nde bulunan binada hizmet verecek.

Kaymakam Cengiz Nayman, "Depreme dayanıksız olduğu ve ekonomik ömrünü doldurduğu için yıkım kararı alınan Havza Hükümet Konağı binasının yıkım işi için ihlale süreci başladı. İnşallah kısa sürede binanın yıkımı tamamlandıktan sonra yeni hükümet konağı binasının yapımına başlanacak." dedi.

Kavak'ta geçen yıl 204 esnafa 17 milyon 250 bin lira kredi kullandırıldı

Samsun Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Atlı, 2021 yılı içinde 17 milyon 250 bin lira esnaf kredisi kullandırdıklarını belirtti.

Atlı, 2021 yılı içerisinde esnaf kredisinden 204 esnafın yararlandığını belirtti.

Salgın sürecinde esnafları yalnız bırakmadıklarını söyleyen Atlı, "Kendilerini iş yerlerinde ziyaret ettik. Talep ve sorunlarını dinledik. Bu arada 6 bin dolayında da maske dağıtımında bulunduk. İhtiyacı olan 204 esnaf vatandaşımızın yüzde 9,5 faizle toplamda 17 milyon 250 bin lira kredi kullanmasını sağladık. Yine kredi alan tüm esnaflarımızın kredi ödemelerini de 1,5 yıl süreyle erteledik." dedi.

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak takipte olan herhangi bir dosyalarının olmadığını belirten Atlı, kooperatif olarak üyelerine destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.