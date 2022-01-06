Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ile Türk Kızılay işbirliğinde kan bağışı çalışması düzenlendi.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi adına Kızılay Kan Bağışçı Kazanım Uzmanı Alper Candan Havza Meslek Yüksekokulu amfisinde öğretim üyesi ve öğrencilere kök hücre ve kan bağışı konusunda bilgi verdi.

Havza Meslek Yüksekokulu girişinde oluşturulan seyyar kan bağış merkezinde yapılan çalışma neticesinde 65 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay Havza Temsilcisi Ömer Faruk Çörekçioğlu, kan bağışına destek verenlere teşekkür ederek, "Bağışlanan her ünite kan 3 hayat demek. Bu bilinç ile çalışmalarımıza destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kendisi de kan bağışında bulunan Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Öğretim Üyesi Ercan Tural ise öğrencilerin duyarlı davranışının kendilerini çok memnun ettiğini belirtti.

Tural, "Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç. Türk Kızılay kan bağışı konusunda olağanüstü bir gayret ile çalışmakta. Bizler de bu çalışmalara biraz da olsa bir katkı vermek için elimizden geleni yapmaktayız. Duyarlılıklarından dolayı öğrencilerimiz, öğretim üyelerimize ve personelimize teşekkür ederim." dedi.

Kan bağışında bulunanlara tatlı ve soda ikram edildi.

UKOME Havza Alt Komisyonu toplandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) Havza Alt Komisyonu toplandı.

Havza Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Özdemir, ilçede trafikle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından inşası devam eden 340 araçlık mekanik otoparkın hizmete girmesi ile birlikte şehir içi trafikte önemli bir rahatlama sağlanacak. Tüm gayemiz ilçemiz sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltmek." dedi.

Terme'de Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile birlikte yürüttükleri Süs Bitkileri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin resmi kuruluş sürecini başlattıklarını müjdeledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın ev sahipliğinde Terme Süs Bitkileri İhtisas OSB için hazırlanan fizibilite raporu sunum toplantısı gerçekleştirildi.

Kılıç, Türkiye'nin en büyük Süs Bitkileri İhtisas OSB'si için fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını belirterek resmi kuruluş sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Terme Süs Bitkileri İhtisas OSB tamamlandığında 'Süs bitkileri' için yapılan Türkiye'nin en büyük OSB'si olacağına dikkati çeken Kılıç, "Ahmetbey Merası'nda yapımını planladığımız OSB'nin heyecanı içindeyiz. İlk etapta 100 milyonluk altyapı ve üstyapı yatırımının ardından, 150 milyonluk sera ve 600 milyonluk sanayi yatırımı ile birlikte OSB için toplamda 750 milyonluk bir yatırım, ilçemize kazandırılmış olacak." ifadesinde bulundu.

OSB için şimdiden 30 yatırımcıdan ön başvuru alındığını açıklayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Son derece verimli bir ovanın tam ortasında yer alan ilçemiz değerli tarım arazilerine sahip. Bu bizim için büyük bir potansiyel. Kara yolu geçiş güzergahı üzerinde 2 havaalanı ve 2 limana yakınlığı ile ihracat ve ithalat açısında çok uygun bir bölgedeyiz. Tüm bunlar elbette yatırımcılar için büyük bir avantaj. Fizibilite raporunu tamamladığımız sera alanı için bugüne kadar 30 yatırımcıdan ön başvuru aldık bile. Projenin duyurusu yapılmasıyla birlikte yüzde 40 doluluk oranını yakaladık. Proje tamamlanmadan yüzde 100 doluluğa ulaşacağına gönülden inanıyorum. OSB tamamlandığında yaklaşık bin 500 hemşehrimize iş imkanı sunacak."