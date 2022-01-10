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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

10.01.2022 12:19
Samsun'dan kısa kısa

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla, Samsun'da yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla, Samsun'da yürüyüş düzenlendi.

Alaçam ilçesi Kızlan Mahallesi'nde toplanan Samsun İHH Arama Kurtarma, Samsun Genç İHH, Samsun İHH, Cemreler, ÜniAK, Genç Kızılay Samsun, Alaçam Dağcılık Kulübü gönüllüsü 187 kişi 12 kilometrelik yürüyüşle 1650 rakımlı Dürtmen Dağı zirvesine ulaştı.

Samsun İHH Arama Kurtarma Başkanı Yiğit Kara, Samsun'da artık bu tarz anma yürüyüşlerini daha sık yapacaklarını dile getirdi. Kara, "insanlar hem doğayı hem de manevi ve milli duyguları pekiştiren bu tarz yürüyüşlere fazlaca istekliler. Genci yaşlısı, kadını, erkeği elinde bayrağı ile o dağı çıkıp zirvede şehitlerini yad ettiler. Öncelikle organizasyonun sağlıklı şekilde tamamlanmasında yardımcı olan Arama Kurtarma ekibime ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Cemre Çevre Hareketi Samsun Temsilcisi Zümre Ergün ve AK Parti Samsun İl Genlik Kolları Üniversiteler (ÜniAK) Başkanı Enes Melih Aktürk ise şunları kaydetti:

"Öncelikle Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bu yürüyüş ecdadımızı anmanın da ötesinde, onları anlamak adına yapılmış bir yürüyüştür. Bu vesile ile bir araya gelmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Katılım sağlayan tüm STK temsilcilerimize ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

10 Ocak İdareciler Günü

Havza ilçesinde gazeteciler 10 Ocak İdareciler Günü nedeni ile Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti. Kaymakam Nayman ise kendisini ziyaret gelen gazetecilerin fotoğrafını çekerek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'na kutladı.

Serbest haberci Özgür Uyaroğlu ve 2 Mayıs Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Abdurrahman Altun 10 Ocak İdareciler günü nedeni ile Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı makamında ziyaret etti.

Uyaroğlu, kamu düzenini tesis eden, kurum ve kuruluşların iş ve işlemlerini denetleyen mülki idare amirlerinin, vatandaşların huzur ve refahının temin edilmesinde çok önemli bir görev üstlendiklerini belirterek, "Kaymakamımız Sayın Cengiz Nayman'ın şahsında yurdumuzun dört bir köşesinde devletimizin bekası için üstün bir vazife bilinciyle fedakarca görev yapan tüm mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesinde bulundu.

Kaymakam Nayman da hediye takdim ederek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin fotoğrafını çeken Nayman, "İlçemiz için maddi çıkar gözetmeden sadece ilçemizin menfaatleri doğrultusunda tüm kurumlarımıza destek olan siz değerli kardeşlerimi kutluyor ve görevlerinde başarılar diliyorum. Sizlerin şahsında ülkemizde ve dünyada halkın haber alma özgürlüğü ve hakkı için çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve beraberindekiler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile ilçede görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Sağlam, beraberindekilerle ziyaret ettiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin önemli bir görevi ifa ettiklerini belirten Sağlam, "İlçemiz genelinde ilçemizde yaşanan gelişmelerden bizleri haberdar eden ve mesai merhumu tanımayan gazeteci arkadaşlarımıza, yapmış olduğumuz çalışmalarda bizlere desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

???????Sağlam'a ziyaretlerde, Şube Müdürü Turan Demir, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Numan Kurt ve Özel Büro Görevlisi Seyitahmet Dikmen eşlik etti.

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Gazeteciler Günü, Alaçam, Samsun, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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