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Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Samsun'dan kısa kısa

18.01.2022 16:14
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ilçede bulunan ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, ilçede bulunan ortaokulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılacak Siyer-i Nebi Sınavı hakkında bilgi veren Belen, "Hz. Muhammed'in Hayatı" kitabını da hediye etti.

Sınava katılmak öğrencilerin 17 Şubat'a kadar ilçe müftülüğüne başvuruda bulunması gerektiğini belirten Belen, "Peygamber efendimizin hayatıyla ilgili 19 Şubat'da online olarak Türkiye genelinde ortaokul öğrencilerine yönelik sınav düzenlenecek. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek." dedi.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük de katıldı.

Demir'den kuzuların bakımıyla ilgili uyarı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, yetiştiricilere kuzuların bakım, beslenmesi ve yetiştirilmesiyle ilgili uyarılarda bulundu.

Demir, AA muhabirine, doğum yapacak koyunların diğer koyunlardan ayrı özel bölmelere alınması ile bu bölmelerin temizlenerek badanasının yapılıp altına bolca altlık serilmesi gerektiğini söyledi.

Kuzu doğar doğmaz arka ayaklarından tutulur ve sallanması gerektiğini anlatan Demir, "Ağız ve burun etrafındaki sümüksü maddeler temizlenerek kuzunun nefes yolları açılır. Doğan kuzu ıslaktır, bu sebeple havluyla biraz kurulandıktan sonra anasının yanına bırakılır. Doğumu müteakip kuzu ve anası soğuktan mutlaka korunmalıdır. Şayet doğum sonrası anası ölmüş veya sütü yeterli gelmiyorsa kuzu başka koyuna alıştırılır. Olmazsa biberonla elle beslenir." ifadelerini kullandı.

Kuzulara doğumdan sonra ilk 24 saatte ağız sütü verilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Demir, "Bazı yetiştiriciler ağız sütü ishal yapıyor diye hiç içirmemekte veya az içirmektedir. Bu yanlıştır. Ağız sütünü içirmezsek kuzularımız hastalanır ve iyi gelişemez." diye konuştu.

Kavak'ta ücretsiz İngilizce kursu açıldı

Kavak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi HEM) ile Gençlik Merkezi iş birliğinde İngilizce kursu açıldı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, dikey geçiş sınavına (DGS) katılacak Kredi Yurtlar Pansiyonunda kalan Kavak Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin isteği üzerine açılan kursta Beyzanur Şahin tarafından temel A1 seviyesinde İngilizce dersi verilmeye başlandığını söyledi.

Kursun İlçe Gençlik Merkezi hizmet binasında açıldığını ve ücretsiz olduğunu belirten Ersoy,"320 saat süreli kursumuza 34 öğrenci katılıyor. Kursumuz salı, çarşamba ve cuma günleri açık olacak. Devamında A2 kursumuzu açacağız. Bu kursumuza da isteyen öğrencilerimiz ücretsiz olarak katılabilir." dedi.

Kurs sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verileceği kaydedildi.

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İngilizce, Hisarcık, Kavak, Belen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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