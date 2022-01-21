Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik'te Geleneksel Türk Okçuluğu Puta Yarışması gerçekleştirildi.

Ladik Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Dinçer Sancı koordinasyonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde İbrahim Karabacak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya 6-9 ile 10-13 yaş grubunda 30 öğrenci katıldı.

Yarışmada dereceye girenlere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan madalya ve hediye çekleri, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ve Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel tarafından verildi.

Yarışmanın ardından Orhan ve Özel da hedef tahtasına ok attı.

Orhan, okçuluğu gençlere aktarmayı amaçladıklarını, puta yarışması her yıl düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Yarışmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı da izledi.

Demir'den büyükbaş hayvanlarda tırnak bakımı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, besicilere büyükbaş hayvanların daha sağlıklı ve verimli olmaları için tırnak ve ayak bakımını yapmaları uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, yarı açık ve kapalı sistem işletmeciliğinde büyükbaş hayvanların uzayan tırnaklarının enfeksiyona yol açtığını söyledi.

Tırnaktaki fazla dokuların ortadan kaldırılması için hayvanlarda tırnak bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini belirten Demir,"Gezinemeyen ve özellikle hayvanların hareket etmelerinin kısıtlı olduğu işletmelerde, tırnakların aşırı uzamasına bağlı olarak oluşan tırnak bozuklukları ve hastalıklar meydana gelir. Uzayan tırnaklar arasında biriken ahır pislikleri hareketsizlikten atılamaz ve sonuç olarak da enfeksiyona sebebiyet verir. Enfeksiyonla hayvanda topallama meydana gelir, topallayan hayvan yeterince ayakta duramaz, yem tüketemez, beslenemez. Beslenemeyen hayvanda süt verimi azalır. Hayvanların refahı ve verimin artması için ayak ve tırnak bakımının ciddiye alınması gerekir." ifadesini kullandı.