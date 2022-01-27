Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Ladik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, Ladik Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile görüştü.

Daha sonra Kaymakam Ahmet Raşit Orhan'a ziyarette bulunan Yılmaz, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

Kavak'ta yaşlı bakım hizmetleri kursu açılacak

Kavak Halk Eğitimi Merkezince (HEM) yaşlı bakım hizmetleri kursu açılacağı bildirildi.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, açacakları yaşlı bakım hizmetleri kursu için herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini söyledi.

Kursun amacının vasıfsız iş gücünün, meslek kazandırılarak vasıflı hale getirilmesi olduğunu belirten Ersoy, "160 saat süreli kurs için hazırlıklarımıza başladık. Kursumuzdan daha fazla kişinin yararlanabilmesi için duyurumuzu gerek ilçe merkezinde gerekse kırsalda muhtarlık ve cami din görevlilerimiz aracılığıyla yaptık. Kursumuzda uzman eğitmenlerimiz tarafından kursiyerlere, yaşlıların ve hastaların günlük bakımı, ilaçları takip, kişisel bakım, iletişim ile yaşlılık konularında bilgiler verilecek." dedi.

Ersoy, başarılı olan kursiyerlere kursun ardından sertifika verileceğini kaydetti.

Başkan Sarıcaoğlu, Kaymakam Saygılı'yi ziyaret etti

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kaymakam Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Sarıcaoğlu, Saygılı'ya ilçeyi etkisi altında bulunduran kar ve karla mücadele konusunda devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Saygılı da Sarıcaoğlu'na verdiği bilgilerden dolayı teşekkür etti.

İlçede karla mücadele çalışmalarını yakından ettiğini belirten Saygılı, "Hayatımda bu kadar kar yağdığını ilk defa gördüm. İlçe merkezimizde 80-90 santimetre olan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 2 metreye yaklaştı. Belediyemiz karla mücadele ekiplerinin vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin yol güvenliğinin sağlanması için 24 saat esasına göre çalışmasını gayet olumlu buluyorum. Bundan dolayı başta başkanımız olmak üzere karla mücadele ekiplerinize teşekkür ederim." diye konuştu.