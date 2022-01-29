Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsaldaki mahallelerde karla mücadele çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede kar temizleme ve tuzlama hizmetleri yürütüldüğünü söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin 24 saat esasına göre gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini anlatan Sarıcaoğlu, "Kardan kapanan yolları büyük oranda açtık. İlçemizin meydan, cadde, yol ve sokaklarındaki karları toplayıp kamyonlarla ilçe dışına taşımaya, buzlanmaya karşı da tuzlama çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Ladik Belediye Başkanı Özel'den esnafa ziyaret

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ile sohbet edip sorunlarını dinleyen Özel, belediye ve karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Karla mücadele çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Pandemi dolayısıyla ilçemizde meydana gelen yoğun kar yağışı, başta esnafımızı olumsuz etkiledi. Esnafımız sadece ticaret erbabı değil. Yeri geldiğinde asayiş, yeri geldiğinde sağlık, yeri geldiğinde danışma, yeri geldiğinde destek hizmeti veren, el uzatan bireylersiniz. Bir yandan koronavirüs, diğer taraftan yoğun kar yağışı esnafımızı olumsuz etkiledi. Mağdur olmamanız için mesai mefhumu gözetmeden şehrimizin her noktasında hizmet sunmaya gayret gösterdik. Fedakar ve özverili şekilde sahada karla mücadele eden Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü personelimizin de çalışmalarını da takip ettik."

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Vatandaşlara, "Yerel esnafına sahip çık" çağrısı

Kavak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Osman Atlı, vatandaşlara yerel esnafına sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Atlı, ilçede her zaman esnaf ve sanatkarlara destek verdiklerini söyledi.

Zincir marketlerin özellikle küçük ilçelerde yerel esnafın olumsuz etkilenmesine neden olduğunu vurgulayan Atı, "Büyük marketler, sabahın 5-6'sında kepenk açan, gıda borsasına, sebze haline giderek ürününü getirip helal rızkının peşinde olan, pandemi sürecinde gerçekten zor durumda olan küçük esnafımızla rekabet etmemeli. Bu tür marketlerin özellikle küçük ilçelerde açılmasını doğru bulmuyorum. Yeni hazırlanan yasada zincir marketlerin tütün ürünleri, cep telefonu, beyaz eşya, elektronik eşya, züccaciye, tekstil ürünleri gibi mallara satış yasağı getirilmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yerel esnaftan alışveriş yapanlara teşekkür eden Atlı, herkesin yerel esnafına sahip çıkması gerektiğini kaydetti.