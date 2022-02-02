Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Turan, ziyaretinde Saygılı'ya TKDK'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Turan'a teşekkür etti.

Müftü Belen'den Regaip Kandili mesajı

Kavak Müftüsü Yakup Belen, üç ayların başlangıcı ve 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belen, mesajında, recep, şaban ve ramazan aylarının Allah'ın insanlara ikram ettiği faziletli ve feyizli zaman dilimleri olduğuna işaret etti.

Bu dönemin geçmişin muhasebesini yaparak geleceğe şevkle atılmak için iyi bir imkan olduğunu anlatan Belen, şunları kaydetti:

"Hayatımızda kendimizi hesaba çekip hatalarımızı görmemize vesile olan mübarek üç aylar ve kandiller, dünyevi meşguliyetlerimizden sıyrılıp yaratılış gayemizi düşünmemiz için son derece kıymetli fırsatlardır. 3 Şubat Perşembe'yi cumaya bağlayan gece de Regaib Kandili'dir. Bu mübarek gecede Yüce Mevla kullarına bol bol rahmet ve hibede bulunduğu için bu adı almıştır. Düşünmeli ve hayır adına yapmış olduğumuz şeylerden dolayı Cenabıhak'a hamd ve şükürlerimizi sunmalı, yapılan şerler için de tövbe ve istiğfarda bulunmalıyız."