Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Hamitköy Tekkealtı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kurs hakkında yetkililerden bilgi alan Orhan, öğrencilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Her zaman kapı ve telefonlarının açık olduğunu belirten Orhan, "Rabbim eğitim gören çocuklarımızdan, hocalarından ve bu kutsal göreve destek olan herkesten razı olsun. Ayrıca öğrencilerimizi ve ailelerini de tebrik ederim." dedi

Orhan, "İnşallah sizler de gayret göstererek hafızlık belgesini alacaksınız ancak devamında çalışma yapmazsanız unutabilirsiniz. Bunun için sizlere önerim, hafız olduktan sonra da ihmal etmeyip, çalışmalarınıza devam etmenizdir." ifadesini kullandı.

Futsal Yıldız Kızlar Samsun İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor

Futsal Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları, grup maçlarıyla devam ediyor.

B grubunda Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu ile karşılaştı. Rakibini 13-0 yenen Havza ekibi, grup lideri olarak yarı finale çıkmayı başardı.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz, takımı tebrik ederek, "İnşallah kızlarımız il birincisi olarak Samsun'u bölge müsabakalarında temsil edecek." dedi.