Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

24.02.2022 16:27
Samsun'dan kısa kısa

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Hamitköy Tekkealtı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Hamitköy Tekkealtı Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Kurs hakkında yetkililerden bilgi alan Orhan, öğrencilerle sohbet ederek talep ve sorunlarını dinledi.

Her zaman kapı ve telefonlarının açık olduğunu belirten Orhan, "Rabbim eğitim gören çocuklarımızdan, hocalarından ve bu kutsal göreve destek olan herkesten razı olsun. Ayrıca öğrencilerimizi ve ailelerini de tebrik ederim." dedi

Orhan, "İnşallah sizler de gayret göstererek hafızlık belgesini alacaksınız ancak devamında çalışma yapmazsanız unutabilirsiniz. Bunun için sizlere önerim, hafız olduktan sonra da ihmal etmeyip, çalışmalarınıza devam etmenizdir." ifadesini kullandı.

Futsal Yıldız Kızlar Samsun İl Birinciliği müsabakaları devam ediyor

Futsal Yıldız Kızlar İl Birinciliği müsabakaları, grup maçlarıyla devam ediyor.

B grubunda Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu, Vezirköprü Fazıl Ahmet Paşa Ortaokulu ile karşılaştı. Rakibini 13-0 yenen Havza ekibi, grup lideri olarak yarı finale çıkmayı başardı.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz, takımı tebrik ederek, "İnşallah kızlarımız il birincisi olarak Samsun'u bölge müsabakalarında temsil edecek." dedi.

YORUMLAR
500
Samsun'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı Samsun'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı SAMDOB 'Arda Boyları' balesini sahneleyecek SAMDOB 'Arda Boyları' balesini sahneleyecek

Futsal, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:25 Ahmet Davutoğlu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali hakkında konuştu! Madde madde yapılması gerekenleri sıraladı
16:12 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde bu akşam neler olacak? Kardeşini kaybeden Isabel ne yapacaktır?
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:36:54. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement