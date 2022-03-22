Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Orhan, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyaretinde Huzurevi Müdürü Hasan Kalın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Orhan, daha sonra huzurevi sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam Orhan, "Siz büyüklerimiz yılın sadece bir haftası ya da bir günü değil her gün başımızın tacısınız. Huzurevi müdürümüz ve çalışanlarımızla birlikte sizlerin rahat ve huzuru için elimizden gelen tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Sizler yaşadıklarınızla geçmişimize, tecrübelerinizle geleceğimize ışık tutanlarsınız. Sizlerin hayır duasına ihtiyacımız var. İnşallah memleketimizi, dünyayı etkisi altında bulunduran ve sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınını yine sizlerin duasıyla atlatıp, kucaklaşacağız ve ellerinizden öpeceğiz." dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri de Kaymakam Orhan'a teşekkür etti.

Kavak'ta Orman Haftası

Kavak ilçesinde Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Kavak Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kavak Orman İşletme Müdürü Vekili Meryem Şirin, 2022 yılı ağaç dikim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaymakam Ömer Saygılı, ekolojik dengenin sağlanmasında önemli bir yere sahip olan ormanların ülkelerin doğal güzellikleri ve ekonomik kalkınmanın temel değerlerinden olduğunu aktardı

Saygılı, ormanları korumanın ve yeni orman alanları oluşturmanın herkesin vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı.

Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programın ardından okul bahçesinde 615 fidan toprakla buluşturuldu.

Programa, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Kavak Asayiş Bölük Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Amasya Bölge Müdürü Halil Oflu, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergin Kariptaş, daire amirleri, Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.