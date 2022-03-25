Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Vali Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde triko fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Fabrika Müdürü Gürkan Uğurtan'dan üretim ve çalışmalar hakkında bilgi alan Dağlı, üretim tezgahlarını gezerek fabrika çalışanları ile sohbet etti.

Dağlı, bir fabrikanın özellikle bulunduğu yer ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Vali Dağlı'ya ziyaretinde Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı eşlik etti.

Havza'da şehitler için mevlit okutuldu

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeni ile mevlit okutuldu.

MHP Havza İlçe Başkanlığından düzenlenen programda okunan Mevlidi Şerif'in ardından şehitler için dualar edildi.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, programa katılanlara teşekkür etti.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mübarek üç aylarda bizlerin bir araya gelmemize vesile olan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de, "Rabbim niyetlerinizi kabul ve makbul eylesin. Vatan toprağı için canlarını feda eden şehitlerimiz ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyoruz." diye konuştu.

Mevlid-i Şerif ve duanın ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Programa, MHP'li Belediye Meclis Üyesi Ahmet Altınkaynak, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Muharip Gaziler Havza Temsilcisi Harun Saat ve vatandaşlar katıldı.