Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

04.04.2022 16:19
Samsun'dan kısa kısa

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlk Kıvılcım Polis Merkezi Amiri Taha Kayalarlı ve Havza İlçe Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Polis Memuru Osman Özmen ile birlikte bir süre önce genel kurul süreçlerini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlk Kıvılcım Polis Merkezi Amiri Taha Kayalarlı ve Havza İlçe Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Polis Memuru Osman Özmen ile birlikte bir süre önce genel kurul süreçlerini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Balcı ve beraberindekiler, esnaf odaları yönetimleri ile esnafların can ve mal güvenliğinin sağlanması, alınabilecek ortak tedbir ve çalışmalar, işbirliğinin artırılabilmesi için yapılacak çalışmalar konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Havza Emniyet Müdür Vekili Balcı, polisin vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla 24 saat görevi başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havza'mızın huzur ve güvenliği için esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ve kurum kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız. Amacımız Havza'ya hizmet etmek. İnsanların güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, karınlarının doyurulmasına kadar önemli bir ihtiyaçtır. Kendini güvende hisseden bir toplumda ise suç olayları en asgariye inecektir. Bu konuda esnafımız ve halkımızın polise destek olması gerekmektedir. Çünkü polisin başarısı esnafımızın ve halkımızın desteği ile doğru orantılıdır."

Kavak'ta "Sen de Yazabilirsin" Projesi

Kavak'ta "Sen de Yazabilirsin" Projesi kapsamında 7. sınıf öğrencilerine yönelik yazmaya ilk adım eğitimi verildi.

Kavak Belediyesinin katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programa Yazar Çiğdem Eker, konuşmacı olarak katıldı.

Eker, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine yazar, yazar olabilme, yazma sanatı ve teknikleri konularında bilgi verdi.

Okulun kütüphanesinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, eğitimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yazar Çiğdem Eker'e teşekkür etti.

Eğitim programının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, eğitime katılan öğrencilere kitap dağıttı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Havza'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı Son dakika haberi | Havza'da Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere tohum dağıtıldı

Hisarcık, Esnaf, Balcı, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:31 İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın'ın görevden alınmasının ardından ilk açıklama geldi!
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:53 Almanya'da şaşkına çeviren olay! Para karşılığı 90 kez Kovid-19 aşısı oldu
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
15:48 HDP'li Saruhan Oluç, basın toplantısında rahatsızlandı! Konuşmasını yarıda kesip, salondan ayrıldı
15:21 Çarpışan kamyonet ve otomobil su kanalına uçtu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 16:53:30. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement