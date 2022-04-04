Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Havza Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı, İlk Kıvılcım Polis Merkezi Amiri Taha Kayalarlı ve Havza İlçe Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Polis Memuru Osman Özmen ile birlikte bir süre önce genel kurul süreçlerini tamamlayan esnaf odalarını ziyaret etti.

Balcı ve beraberindekiler, esnaf odaları yönetimleri ile esnafların can ve mal güvenliğinin sağlanması, alınabilecek ortak tedbir ve çalışmalar, işbirliğinin artırılabilmesi için yapılacak çalışmalar konularında bilgi alışverişinde bulundu.

Havza Emniyet Müdür Vekili Balcı, polisin vatandaşın huzur ve güveninin sağlanması amacıyla 24 saat görevi başında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havza'mızın huzur ve güvenliği için esnaf teşkilatımız başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları ve kurum kuruluşlarla iş birliği içinde olacağız. Amacımız Havza'ya hizmet etmek. İnsanların güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması, karınlarının doyurulmasına kadar önemli bir ihtiyaçtır. Kendini güvende hisseden bir toplumda ise suç olayları en asgariye inecektir. Bu konuda esnafımız ve halkımızın polise destek olması gerekmektedir. Çünkü polisin başarısı esnafımızın ve halkımızın desteği ile doğru orantılıdır."

Kavak'ta "Sen de Yazabilirsin" Projesi

Kavak'ta "Sen de Yazabilirsin" Projesi kapsamında 7. sınıf öğrencilerine yönelik yazmaya ilk adım eğitimi verildi.

Kavak Belediyesinin katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programa Yazar Çiğdem Eker, konuşmacı olarak katıldı.

Eker, Akşemseddin İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine yazar, yazar olabilme, yazma sanatı ve teknikleri konularında bilgi verdi.

Okulun kütüphanesinde gerçekleştirilen eğitim programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, eğitimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek yazar Çiğdem Eker'e teşekkür etti.

Eğitim programının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürü Büyük, eğitime katılan öğrencilere kitap dağıttı.