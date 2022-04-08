Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Kavak İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Güveli, Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 177. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyarette, düzenlenecek programlar hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı, Güveli ve beraberindeki polis memurlarına teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatının en köklü kurumlardan biri olduğuna işaret eden Saygılı, "Kurulduğu günden bu yana tüm teşkilat mensuplarımız, devleti ve milleti için canını ortaya koymaktan çekinmeden, büyük fedakarlıklarla mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği, ülkemizin bekası için çalışmakta. Türk Polis Teşkilatı mensuplarının gününü kutluyor, görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize acil şifalar, başında ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Kavak'ta "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Kavak'ta "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Kaymakam Ömer Saygılı, toplumu olumsuz etkileyen bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda ilçe genelinde önemli çalışmalar yürüttüklerine anlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Verimli çalışmalarından dolayı ilçemiz Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür ediyorum. Ancak bu sorunun sadece kolluk kuvvetlerimizin gayretleriyle çözülemeyeceğini biliyoruz. Proje kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Öğrencilerinin parklarda, kıyıda köşede sigara içtiklerini görüyoruz. Sigara satışının kesinlikle 18 yaş altında satılmasına izin verilmeyecek. Bu kurala uymayan kişilere katı kurallar getirilerek yaptırımlar uygulayacağız."

Çalıştaya Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, daire amirleri, öğretmenler, eczacılar ve sağlık personeli katıldı.

Havza'da ramazan pidesine gramaj denetimi

Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ramazan pidesi üreten ekmek ve pide salonlarına yönelik gramaj denetimi yapıldı.

Ekipler, denetimlerde gramaj ile un depoları, hamur imalathaneleri ve pide yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıklarını denetledi.

Belediye Başkanı Özdemir, ramazan sofrasının olmazsa olmazı olan pidenin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceğine işaret ederek, "Yaptığımız denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadık. Tüm fırıncı arkadaşlarımıza gerek gramajda gerekse temizlik konusunda göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.