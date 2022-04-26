Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

26.04.2022 14:03
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Saygılı, Kur'an-ı Kerim'de, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadir Gecesi'nin, dargınlıklara, kırgınlıklara son vermek, nefretin yerine sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü, dostluk ve kardeşliği geçerli kılmak için önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu gece kırık kalpleri onaralım, dostluğu, birliği, beraberliği pekiştirelim. Birbirimize, ailemize, sevdiklerimize sımsıkı sarılalım. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu mübarek ve anlamlı gecenin, ilçemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaymakam Saygılı'ya sanayicilerden ziyaret

Kavak'ta faaliyet gösteren sanayici ve iş insanları Kaymakam Ömer Saygılı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, sanayici ve iş insanları çalışmaları hakkında Kaymakam Saygılı'ya bilgi verdi. Ziyaretten ve verdikleri bilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Saygılı, sanayici ve iş insanlarına teşekkür etti.

Kaymakam Saygılı, her zaman imkanları dahilinde sanayicinin yanında olduğunu ifade ederek, sanayi sayesinde göç veren değil göç alan ilçe olacaklarını dile getirdi.

Havza'da Muhtarlar Derneği'nde başkanlık seçimi

Havza Muhtarları Derneği Genel Kurulunda Adem Şahin dernek başkanı olarak seçildi.

Havza Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen genel kurula iki liste halinde gidildi.

Yapılan seçimde 54 oy kullanılırken kullanılan oylardan biri geçersiz sayıldı. Geçerli oyların 28'ini Adem Şahin, 25'ini ise mevcut başkan Ahmet Çavdar aldı.

Dernek başkanlığına seçilen Adem Şahin, teşekkür ederek tebrikleri kabul etti.

Derneğin yönetim kurulu ise Hacı Uzun, Musa Ekici, Arif Akdaş ve Cengiz Yeşilyurt'tan oluştu.

Kavak'ta 23 Nisan kutlaması yapıldı

Kavak ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü nedeniyle Kavak Spor Salonu'nda kutlama programı gerçekleştirildi.

Ertelemeli olarak yapılan programa, Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Merkez Atatürk İlkokulu Müdürü Emre Özkan yaptı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması, şarkıların seslendirilmesi ve halk oyunları gösterisi ile devam eden program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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Havza TSO'da iftar programı düzenlendi Havza TSO'da iftar programı düzenlendi Canik'te 'Kadir Gecesi' özel programı Canik'te 'Kadir Gecesi' özel programı

Kadir Gecesi, Hisarcık, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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