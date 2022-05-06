Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

06.05.2022 15:12
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı, mesajında, evlatlarını canından ve ruhundan bir parça olarak gören, tüm hayatını çocuklarının daha iyi olması için karşılık beklemeden harcayan en kutsal varlıkların anneler olduğuna işaret etti.

Aile ve toplum hayatının temel taşını oluşturan annelerin sahip olunan en değerli hazine olduklarını vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Bakışlarıyla içimizi aydınlatan, gülüşüyle gönüllerimizi ferahlatan, ayakları altında cennetin serildiği değerli varlığımız, ilk öğretmenimizdir. Yaşantımızın daha iyi olması için hayatını heba eden annelerimiz için ne yapsak hakkını ödememiz mümkün değildir. Onların aslında bizlerden bekledikleri tatlı dil, güler yüz ve bizlerin toplum için yararlı bir fert olabilmemizdir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Ladik Ziraat Odasından zirai ilaç kullanımı uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, zirai mücadelede ilaçların bilinçli kullanılması uyarısında bulundu.

Demir, AA muhabirine, zirai mücadelede bilinçsiz ilaç kullanımının başta arı ölümleri olmak üzere büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarında zehirlenmelere yol açabileceğine dikkati çekti.

Ladik ilçesinde gerek hububat ekili arazilerde gerekse meyve bahçelerinde yabancı ot ve çeşitli hastalıklara karşı ilaçlı mücadele çalışmalarının devam ettiğini anlatan Demir, "Zirai ilaç kullanım öncesi etikette yazılı bilgiler okunmalı ve belirtilen ölçülere göre kullanılmalı. İlaçlı mücadele yapılacak yerlerde gereken tedbirler alınmalı." dedi.

Demir, ilaç uygulayanların sağlık yönünden mutlaka koruyucu elbise giymeleri gerektiğini kaydetti.

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Anneler Günü, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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