Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Saadet Partisi Kavak İlçe Başkanı Bekir Çakın ve yönetim kurulu üyeleri, Kaymakam Ömer Saygılı'yı ziyaret etti.

Ziyarette çalışmaları hakkında bilgi veren Çakın, ilçedeki çalışma ortamına katkı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Saygılı da Çakın'a teşekkür etti.

Üreticilere elma iç kurduyla mücadele uyarısı

Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, üreticilere, verim kaybına neden olan elma iç kurduna karşı mücadele uyarısında bulundu.

Demir, yaptığı açıklamada, elma iç kurdu ile zamanında mücadele yapılmadığı takdirde elma bahçelerinde yüzde 60 ila 80 arasında zarar oluşabileceğine işaret etti.

Elmanın pazar değerinin düşmemesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için iç kurdu mücadelesinin büyük önem taşıdığını anlatan Demir, "Elma kurtları, meyveleri delerek içinde galeri açar. Etli kısmını ve çekirdek evini yer ve pislikler bırakır. Sonuç olarak da meyvelerin dökülmesine sebep olur." dedi.

Demir, ilaçlama yapacak kişilerin eldiven, maske, gözlük gibi koruyucu malzemeleri kullanması, boş ilaç kutularının gelişi güzel çevreye atmaması gerektiğini kaydetti.