Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

23.05.2022 16:51
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, yapımı devam eden Kavak Anadolu Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ile birlikte okul inşaatını gezen Kaymakam Saygılı, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların en iyi okullarda eğitim görmeyi hak ettiklerini belirten Saygılı, "Ülkemizin geleceğinin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitim görmeleri ve eğitimde istenilen noktaya gelmesi ve ilçemizin eğitim açısından iyi bir ivme yakalaması için çaba harcıyoruz. Bu amaçla öğrencilerimizin bir an önce yeni okullarına kavuşabilmeleri için, çalışmaları yoğunlaştırarak 2023-2024 eğitim öğretim yılına hazır hale getirelim." dedi.

Yapımı devam eden Kavak Anadolu Lisesinin 24 derslikli olacağını dile getiren Saygılı, öğrencilerin mevcut 14 derslikli okulda eğitim gördüğünü ve yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte mevcut 14 derslikli okulun özel eğitim okulu olarak kullanılacağını söyledi.

Kaymakam Sayglı'ya okul inşaatı incelemelerinde İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız ve Milli Eğitim Şube Müdürü Selim Kurtoğlu eşlik etti.

Havza'da 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali

Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bu yıl 28'incisi düzenlenen 25 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Termal Turizm Festivali etkinleri kapsamında sergi ile öğrencilere yönelik zeka oyunları turnuvası düzenledi.

Havza Kevser Parkı önünde Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik zeka oyunları turnuvası gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada öğrenciler, mangala, Hedef 5, Koridor, Reverse, 9 taş ve Q bitz oyunlarında hünerlerini sergilediler.

Turnuva açılışına Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt katıldı.

Etkinlikler kapsamında Havza Kevser Parkı önünde, Havza OSB'de üretim yapan firmalar ile İlk Kıvılcım Kadın Üretim Kooperatifi, Halk Eğitim Merkezi, Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde üretilen ürün ve el sanatları işlerinin yer aldığı sergi açıldı.

YORUMLAR
500
Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor Beşiktaş 3. PDR Günleri başlıyor Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Hisarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
16:27 Beyazıt'ta çıkan silahlı çatışmanın perde arkasını görgü tanığı anlattı: 2 yıldır kapalı olan dükkanı açınca olay patlak verdi
16:24 İran'da 10 katlı bina çöktü: Hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken yaralı sayısı 55 oldu
16:23 Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, sosyal medyada gündem oldu! Mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
16:10 Şarkıcı Doğuş: Eşimin yanında bir hayranımdan ahlaksız teklif aldım
16:06 Süper Lig'in sezonun en iyi 11'ine Trabzonspor ambargosu! 3 büyüklerden yalnızca 1 isim kadroya girebildi
16:00 Yöneylem'den yeni anket! Muhalefet adayı ara açtı: Yüzde 52'ye karşı Erdoğan'ın oyu yüzde 34
15:54 Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110 arttı
15:33 Rize Günleri'nde uzaya çay gönderme etkinliği gerçekleştirilecek
15:32 Balotelli'nin attığı rabona golü dünya çapında ses getirdi! Klas golü paylaşmayan kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 17:00:00. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement