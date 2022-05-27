Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
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Samsun'dan kısa kısa

27.05.2022 15:49
Samsun'dan kısa kısa

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yetkili makamlardan alınan arama kararı ile bir iş yerinde arama yapıldı.

Aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 7 cep telefonu bulundu, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Havza'da futbol şöleni düzenlendi

Havza Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle Havza Spor Oyunları Protokolü kapsamında futbol şöleni gerçekleştirildi.

Kaymakam Cengiz Nayman ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şehir stadındaki şölende çocuklar ve velileriyle sohbet etti.

Nayman, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada kazanmak veya kaybetmek diye bir şey yok, birlik, beraberlik ve dostluk kazanacak. Çocuklarını spora yönlendiren ailelerimize de teşekkür ediyorum." dedi.

Özdemir ise her zaman spora destek verdiklerini, bundan sonra da vermeye devam edeceklerini kaydetti.

İlçe genelinden 6 takımın katıldığı şölenin başlama vuruşu, Nayman ile Özdemir tarafından gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Spor Oyunları Protokolü kapsamında yaklaşık 20 gündür devam eden etkinliklerin futbol şöleniyle sona erdiğini ifade etti.

Yaş kategorilerine göre yapılan maçların ardından katılan takımlara Sağlam ile Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ve diğer katılımcılar tarafından plaket verildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Futbol, Havza, Güncel, Son Dakika

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