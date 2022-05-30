Samsun'dan kısa kısa

Samsun'un Havza ilçesinde "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü tarafından Havza Belediyesi katkıları ile düzenlenen şenlik kapsamında Havza'da eğitim gören ilkokul ve ortaokul öğrenciler, bayrak yarışı, mendil kapmaca, yakan top, yağ satarım bal satarım gibi oyunlarla eğlendi.

Kaymakam Cengiz Nayman öğrencilerin okul stresinden uzaklaşmaları ve bu arada sportif etkinlik yapmaları adına bu tür organizasyonların önemli olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise belediye olarak çocuklara yönelik her türlü etkinliğe destek verdiklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile Havza Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Cafer Uzun öğrenciler ile çeşitli oyunlar oynadılar.

Havza'da hacı adaylarına seminer

Havza Müftülüğünce hacı adaylarına yönelik iki gün sürecek uygulamalı seminerler başladı.

Havza Kevser Camisi'nde Havza Müftüsü Mehmet Nurlu ve din görevlileri tarafından hacı adaylarına hac öncesi, hac esnasında ve sonrasında uyulacak kurallar, tavaf, say, ihram giyme gibi konularda kapsamlı bilgiler verildi.

Havza Müftüsü Nurlu, "İslam'ın beş şartından biri olan hac vazifesini yerine getirecek hacı adaylarımıza uygulamalı eğitim seminerlerine başladık. Burada ihram giymekten, Kabe'yi tavafa, hac vazifesini yaparken yapılması ve yapılmaması gerekenler, nasıl ibadet edeceklerini, nereleri ziyaret edeceklerini ve en son nasıl hacı olacaklarına kadar her konuda eğitici bilgiler vermekteyiz." dedi.

Nurlu, bu yıl Havza'dan 11 erkek, 14 kadın olmak üzere 25 kişinin haccı gideceğini sözlerine ekledi.