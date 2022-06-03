Samsun'dan kısa kısa

Mardin'de 8-12 Haziran arasında gerçekleştirilecek Futsal Yıldızlar Türkiye Şampiyonasında Samsun'u temsil edecek Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Futsal takımı, Havza Kaymakamı Cengiz Nayman'ı ziyaret etti.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, okul müdürü Hüseyin Yavuz ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde yapılan ziyarette, takıma güvendiğini belirterek, "Kendilerine başarılar diliyorum. Başta Kaymakamımız ve bizlere destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Nayman ise kızlara destek olmak adına her türlü imkanın seferber edildiğini vurgulayarak, "Öncelikle hafta sonu yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek kızlarımıza başarılar dilerim. Kızlarımıza Mardin'de de başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyaretin sonunda Nayman'a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Hayat Boyun Öğrenme Haftası etkinlikleri

Hayat Boyun Öğrenme Haftası kapsamında Havza'da Kur'an kursu öğrencileri tarafından program düzenlendi.

Havza Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçedeki ilk ve ortaokullarda açılan Kur'an kurslarında eğitim alan öğrenciler tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler hadisi şerif ve ilahiler okuyarak semazen gösterileri sundu.

Programa Havza Milli Eğiti Müdürü Uğur Sağlam, Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kudret Ergül, davetliler ve öğrenci velileri katıldı.