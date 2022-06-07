Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta Halk Eğitimi Merkezi (HEM) ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde besi sığırcılığı kursu açıldı.

Kavak HEM Müdürü Zekeriya Ersoy, AA muhabirine, kursta eğitmen olarak veteriner hekim Taner Gürel'in görevlendirildiğini belirterek, Ziraat Bankasının "Genç Çiftçilere Destek Projesi" kapsamında düzenlenen 80 saatli kursa 26 kursiyerin katıldığını söyledi.

Gürel de kursta yem bitkileri yetiştirme, besi sığırı işletmelerinin planlanması, mekanizasyon, hayvanların beslenmesi, sürü yönetimi, sağlıklı ve kaliteli kırmızı et üretimi, hastalık ve zararlılar ile mücadele konularında bilgi verileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş da kurs bitiminde yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade etti.

Kavak Merkez Atatürk İlkokulunda kermes düzenlendi

Kavak Merkez Atatürk İlkokulu yararına kermes gerçekleştirildi.

Okul müdürü Emre Özkan ve öğretmenler tarafından açılışı yapılan kermeste ev hanımlarının hazırladığı yiyecekler satışa sunuldu.

Özkan, bu tür etkinliklerle velilerle öğretmenler arasında birlik ve beraberliği sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı velilere teşekkür etti.

Özkan, kermesten elde edilecek gelirin okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.

Havzalı kız futsal takımı Mardin'e gitti

Mardin'de 8-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Futsal Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Samsun'u temsil edecek Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Kız Futsal takımı, bu kente gitti.

11 sporcu ve üç öğretmenden oluşan futsal takımı kafilesi, okul bahçesinde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, okul müdürü Hüseyin Yavuz ve aileleri tarafından yolcu edildi.

Özdemir, Havza'dan bir takımın Samsun'u Türkiye Şampiyonası'nda temsil etmesinden gurur duyduklarını vurgulayarak, "İnşallah sizden kupa bekliyoruz. Yakaladığınız başarı ile yaşıtlarınız ve sizlerden sonra gelecek olanlar için rol model oldunuz. Havza Belediyesi olarak her zaman sizlerin yanınızdayız." dedi.

Başkan Özdemir ve meclis üyeleri otopark inşaatını gezdi

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Belediye Meclis üyeleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen mekanik otopark inşaatını inceledi.

Çalışmaların devam ettiği beş katlı yatırımın yaklaşık yüzde 85'i tamamlandı. 340 araç kapasiteli otoparkın ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor.

Özdemir, mekanik katlı otoparkın Havza'nın uzun yıllardır yaşanan trafik ve otopark sorununu çözüme kavuşturacağına işaret ederek, "Üç katı yerin altında olacak şekilde tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücülerin araçlarını sistem, otomatik olarak kendisi park edecek. Uzun yıllar hizmet edecek proje, ilçemizde park yeri sorununu çözecek. Projenin ilçemize kazandırılmasından dolayı başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.