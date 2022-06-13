Samsun'dan kısa kısa

Havza'da " Kızılay'da Ben de Varım" Projesi kapsamında dezavantajı grupta yer alan ve kırsal mahallelerde yaşayan 80 öğrenci için Samsun gezisi düzenlendi.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen Şenlendirme Projeleri kapsamında, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hazırlanan "Kızılay'da Ben de Varım" Projesi ile önce okullarda öğrencilere İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve obezite konulu eğitimler verildi.

Daha sonra, dezavantajı grupta yere alan ve kırsal mahallelerde yaşayan 80 öğrencinin ilk kez Samsun'u görmeleri sağlandı.

Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Kızılay gönüllüleri ve öğrencilerden oluşan kafilenin Samsun'da Bandırma Vapuru, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi, Amazon Köyü, Tütün İskelesi, Panaroma Dijital Gösterim Merkezi ve Kızılay Kampı'nı ziyaret ederek burada çeşitli aktivitelere katıldıklarını belirtti.

Öğrencilerin Samsun'un tarihi ve kültürel mekanlarını ziyaret ederken bir yandan da gönüllerince eğlendiklerini anlatan Çörekçioğlu, "Projemizin amacı çocuklarımızın hayatına hareket katarak obezite ile mücadele. Öte yandan daha önce mahallelerinden okul harici hiç çıkmamış ve Samsun'u görmemiş çocuklarımızı projemiz kapsamında Samsun'a götürdük. Projeden toplam 160 öğrenci yararlandı." dedi.

Havza Müftüsü Nurlu'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan vekaleten kurban kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya çağırdı.

Nurlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira ve Filistin için ise 4 bin 250 lira olarak belirlediğini hatırlattı.

Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşların, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden bağış yapabilecekleri gibi uygulama mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlatan Nurlu, ilçe müftülüğü, TDV şubeleri, din görevlilerine de bağış yapılabileceği gibi PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılım sağlanabileceğini aktardı.

Nurlu, "Geçen yıl Havza'dan 187 hayırseverimiz kampanyamıza destek oldu. Yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılmakta. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun. Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle başlatılan kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm hayırseverimize teşekkür ediyorum. Allah yapılan ve yapılacak olan yardımları kabul etsin." dedi.

Okul bahçesinde basketbol, futbol ve voleybol sahası oluşturuldu

Havza Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu bahçesinde basketbol, futbol ve voleybol sahası oluşturuldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mehmet Öngel 25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İşbirliğiyle yapımı tamamlanan sahalarda spor şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında yapılan turnuvalara, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Turan Demir, Okul Müdürü İbrahim İşleyen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Görevlisi Seydahmet Dikmen ile öğrenciler katıldı.