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Samsun'dan kısa kısa

07.07.2022 17:06
Samsun'dan kısa kısa

Kavak'ta Kurban Bayramı tatili süresince gereken tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kavak'ta Kurban Bayramı tatili süresince gereken tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kaymakam Ömer Saygılı, AA muhabirine, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için ilgili kuruluşların tedbirlerini almasını istediklerini söyledi.

Trafiğin yoğunlaştığı Samsun- Ankara kara yolu ile mahalle grup yollarında kazaların önlenmesi bakımından bayram süresince İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin denetimde bulunacağını belirten Saygılı, zaman zaman kendisinin de kontrollere katılacağını kaydetti.

Kavak'ta bıçak bileme ustalarında bayram mesaisi

Kavak ilçesinde, Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak bileme tezgahlarında yoğunluk yaşanıyor.

Kavak'ta bıçak, satır ve baltalar için 7,5 ila 15 lira arasında bileme ücreti alınıyor.

Soğuksu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bıçak bileyiciliği yapan Mahmut Gadiş, AA muhabirine, vatandaşların yeni bıçak almaktan çok ellerindeki bıçakları biletmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu yaşadıklarını belirten Gadiş, "Vatandaşlarımızın talebini karşılamak için günün geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bıçağın hem kasaba ve hem de hayvana eziyet vermemesi için çok iyi bilenmesi gerekir. İş yoğunluğu nedeniyle vatandaşlarımızın beklememesi için geçmiş Kurban Bayramı dönemlerinde olduğu gibi randevu da veriyoruz." dedi.

Kemalettin Şener de yeni bıçakların fiyatının 75 ila 150 lira arasında değiştiğini kaydetti.

Havza'da Kurban Bayramı tedbirleri

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla gerekli tedbir alındığını bildirdi.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler ekipleri, ilçe mezarlığı, park ve bahçelerde ot biçme ve temizlik çalışması yaptı.

Ayrıca Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde gerekli görevlendirmeler yapıldı.

Canlı hayvan pazarında Havza Veteriner Hizmetleri Birimi ve Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de çalışmalarına devam etti.

Kurban pazarında zabıta ekipleri, alım ve satım yapanları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda uyardı.

Özdemir, tüm birimlerin bayram boyunca görevlerinin başında olacağına işaret ederek, herkesin rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kurban keseceklerin çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını isteyen Özdemir, "Vatandaşlarımızın kurban atıklarını gelişigüzel atmamaları hem insan hem de çevre sağlığı açısından önemli. Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket edilmesi hem bizlerin iş yükünü azaltacak hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi "kist hidatik" uyarısı

Kavak Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Birol Binbir, Kurban Bayramı öncesi kist hidatik hastalığı konusunda uyarıda bulundu.

Binbir, AA muhabirine, hayvandan insana geçen ve ölüme kadar götürebilen kist hidatik hastalığına bir parazitin yol açtığını, esas kaynağının kedi, köpek, kurt ve tilki gibi etçil hayvanlar olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı'nda pişmemiş kistli sakatatların kedilere ve köpeklere yedirilmemesi gerektiğini vurgulayan Binbir, "Sakatatlarının yakılması veya ulaşılamayacak kadar derin çukurlara gömülmesi gerekir. Koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların özellikle karaciğer ve akciğerlerinde su kesesi şeklinde görülen ve görüntüleri sebebiyle tüketmediğimiz bu organları eğer çiğ olarak köpeklere verirsek, parazitin artışına ve yayılmasına katkı sağlarız. Hastalıktan korunmak için ayrıca kişisel temizlik kurallarına dikkat edilmeli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kurban, Havza, Kavak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

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