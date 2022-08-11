Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 55 ABC 34 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarım araçları satan galerinin önündeki park halinde bulunan 2 ayrı traktöre çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hanım K., Mustafa K. ile Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Çarşamba, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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