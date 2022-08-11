Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı

11.08.2022 19:45
Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı

Samsun'dan kontrolden çıkan hafif ticari aracın galeri önündeki traktörlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'dan kontrolden çıkan hafif ticari aracın galeri önündeki traktörlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Beylerce mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. idaresindeki 55 ABC 34 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak tarım araçları satan galerinin önündeki park halinde bulunan 2 ayrı traktöre çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Hanım K., Mustafa K. ile Ayşe K. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

YORUMLAR
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Hollandalı turist kazada yaralandı Hollandalı turist kazada yaralandı 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı
Kaynak: İHA

Çarşamba, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yoldan çıkan araç galeri önündeki traktörlere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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