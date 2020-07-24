Samsun'dan otostop yaparak Ayasofya-i Kebir Camii açılışına geldi - Son Dakika
Samsun'dan otostop yaparak Ayasofya-i Kebir Camii açılışına geldi
Samsun'un Terme ilçesinden otostop yaparak gelen Ali Kemal Evliyaoğlu ile röportaj İSTANBUL - Ali Kemal Evliyaoğlu isimli vatandaş Samsun'un Terme ilçesinden otostop yaparak Ayasofya-i Kebir Camii açılışına geldi.
Samsun'un Terme ilçesinden otostop yaparak gelen Ali Kemal Evliyaoğlu ile röportaj İSTANBUL - Ali Kemal Evliyaoğlu isimli vatandaş Samsun'un Terme ilçesinden otostop yaparak Ayasofya-i Kebir Camii açılışına geldi.
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24.07.2020 10:32:29. #1.13#
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