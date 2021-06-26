Samsun'dan ülke ekonomisine 618,2 milyon TL katkı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun'da toplam 450 bin 230 dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 618 milyon 200 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış oldu. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektiriyor. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılıyor.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, ülke su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 'Su ve Sulamada Hamle Yılı' olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı 'Sulama yatırımlarımızda hamle yılı' olacaktır. Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltiyor" dedi.

Samsun'da sulama sezonu 25 Nisan'da başladı

Bu kapsamda Samsun'da 25 Nisan 2021 tarihinde başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 450 bin 230 dekar tarım arazisinin sulandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Samsun'da toplam 450 bin 230 dekar tarım arazisinde yapılan sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 618 milyon 200 bin TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Yıldız, "Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN