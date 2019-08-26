Samsun'dan yapılan uçak seferlerine düzenleme talebi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "İş dünyası olarak beklentimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hatlarına direkt, düzenli ve makul saatlerde uçak seferleri planlanmasıdır." dedi.

Murzioğlu, Samsun TSO'da düzenlenen basın toplantısında, kentin coğrafi konumu, ekonomik ve sosyal yönüyle Karadeniz Bölgesi'nin en önemli illerinden olduğunu söyledi.

Limanları, serbest bölgesi, fuar ve kongre merkezi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgeleri, iki büyük ovası, yaygın ulaşım ve haberleşme ağı, hizmetler sektöründe gelişmiş alt yapının, Samsun'un katma değer kazandıran ekonomik varlıkları arasında yer aldığını belirten Murzioğlu, ilin geçmişten bugüne bölgenin buluşma noktası niteliğinde olduğunu anlattı.

Şehrin ekonomik varlıklarının yanı sıra alternatif sektörler etrafında gelişim hususunda da önemli bir potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Murzioğlu, "Bu potansiyele sahip ilimizde hava yolu ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya ile her gün için sabah ve akşam karşılıklı gidiş dönüş seferlerinin konulması, iş adamlarının ve tüm Samsun halkının beklentisidir." ifadesini kullandı.

Samsun'da iş gücü ve sermaye hareketliliğinin fazla olduğuna dikkati çeken Murzioğlu, iş birliği bağlantılarından dolayı büyük şehirlere direkt uçak seferlerine talebin her geçen gün arttığını aktardı.

Hava yolu seferlerinin sürekli değişmesi ve uygun olmayan saatlere konulmasından rahatsızlık duyduklarına işaret eden Murzioğlu, "Sürekli değişen, iptal olan ve rantabl olmayan saatlerde planlanan fahiş ve istikrarsız fiyatlardaki uçak seferleri, hava yolu seyahatlerini maalesef azaltmakta, memnuniyetsizlik yaratmaktadır." diye konuştu.

"Sıkıntıların artarak devam ettiğini görmekteyiz"

Murzioğlu, Samsun'un turizm, kültür, spor, sağlık ve eğitim faaliyetlerinde bölgesel bir merkez olmasına karşın hava yolu seferlerinin ihtiyacı karşılamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak beklentimiz İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya hatlarına direkt, düzenli ve makul saatlerde uçak seferleri planlanmasıdır. Hava yolu şirketlerine ve ilgili mercilere taleplerimizi birkaç kez yazılı olarak bildirdik. Yüz yüze görüşme imkanı bulduğumuzda da yetkililerle konuyu paylaştık ancak gelinen noktada sıkıntıların artarak devam ettiğini görmekteyiz. Sefer saatleri düzelmediği gibi sayıları da giderek azaldı. Yaşanan sıkıntı sadece hava yolu taşımacılığını kullanmak isteyenlerle ilgili değil. Bu, tüm şehri ilgilendiren, şehrimizin itibarını zedeleyen bir olumsuzluktur."

Toplantıya Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Samsun Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Eğitim ve Tanıtma Vakfı, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Asrın İşadamları Derneği, Karadeniz Genç İşadamları Federasyonu, Samsun Genç İşadamları Derneği, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Orta Karadeniz Temsilciliği, Karadeniz BTK, Turistik İşadamları Derneği, Samsun Turizm ve İşadamları Derneği temsilcileri katıldı.