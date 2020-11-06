"Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi" faaliyete başladı - Son Dakika

"Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi" faaliyete başladı

06.11.2020 14:53

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Deneyap Türkiye Projesi" kapsamında kurulan Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi, faaliyete geçti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen "Deneyap Türkiye Projesi" kapsamında kurulan Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi, faaliyete geçti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de özellikle gençlerin teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Türkiye Projesi kapsamında kurulan Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin hizmete sunulduğu belirtildi.

Projenin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz milli teknoloji hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla kurulan Deneyap Teknoloji atölyeleriyle bu alanda ilgisi ve yeteneği olan, yeterli imkanlar ve doğru yönlendirme ile çok büyük işler başarabilecek potansiyele sahip olduğuna inandığımız gençlerimizi ülkemizin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda desteklemeyi hedefliyoruz."

Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin faaliyetine başladığını vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda Samsun Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı İlkadım Gençlik Merkezimizde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyemizde 5 ve 6. sınıflarda okuyan 104 öğrencimiz ile 9 ve 10. sınıflarda okuyan 61 öğrencimiz, cumartesi ve pazar günleri 8 ayrı atölyede tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, havacılık ve uzay teknolojileri gibi 10 başlıkta 36 ay süreli ücretsiz eğitim almaya başlamıştır." açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı da Deneyap Türkiye Projesi'nin bilim ve teknoloji alanında Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bir proje olduğunu vurgulayarak, "Bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil eğitimlerinden teknolojiye kadar geniş bir yelpazede eğitim veren gençlik merkezlerimizde geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimiz için tüm imkanların seferber edilmiş durumdayız." ifadesini kullandı.

Türkiye, Samsun, Milli, Genç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi' faaliyete başladı - Son Dakika


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