SAMSUN DENİZE GİREN GENÇ BOĞULDU - Son Dakika

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde ailesiyle birlikte gittiği sahil kenarında denize giren Murat Can Güngör (24), boğuldu.

Olay, saat 18.30 sıralarında Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giren Murat Can Güngör, bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi'ne bağlı ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama sonucu, Güngör'ün cansız bedenine 20 metre açıkta ve 3 metre derinlikte ulaşıldı. Güngör'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.