Samsun depremin yaralarını sarmak için harekete geçti - Son Dakika

Samsun, depremin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren harekete geçti.



Dün akşam saat 20.55'te Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve Samsun dahil Türkiye'nin bir çok ilinde hissedilen 6,8 büyüklüğündeki depremin haber alınmasıyla Vali Osman Kaymak'ın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi harekete geçirildi. Öncelikle toplanma zinciri faaliyete geçirilip, tüm personel kuruma çağrıldı. İl genelinde herhangi bir hasar olmadığının tespit edilmesinin ardından, depremin etkisini daha çok gösterdiği illere destek olmak için AFAD İl Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sırasıyla aşağıda belirtildi.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada çalışmalar şöyle sıralandı:



"Afet Lojistik Depo personeli sevkiyat için hazırda bekletilmektedir. 2 araç ve 9 personelden oluşan acil müdahale ekiplerimiz saat 22.30 itibarıyla deprem bölgesine hareket etmiştir. Afet bölgesine hareket etmek üzere tüm birimlerimizin hazırlığı devam etmektedir. 2 araç ve 8 personelden oluşan acil müdahale ekiplerimiz saat 22.55 itibarıyla deprem bölgesine hareket etmiştir. Toplamda 4 araç 17 personel deprem bölgesine sevk edilmiştir. 1 araç, 3 personel ve 3 canlı arama köpeğinden oluşan ekibimiz saat 00.05 itibarıyla deprem bölgesine hareket etmiştir. 2 UMKE aracı, 2 ambulans, 1 mobil komuta aracı ve 17 personelden oluşan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesine sevk edilmiştir.



Deprem bölgesine görevlendirilen ekiplerimizin sosyal ve teknik ihtiyaçlarının karşılanması için konteyneri taşıyan 1 araç, 2 personel saat 02.35 itibarıyla deprem bölgesine hareket etmiştir. Deprem bölgesine giden arama kurtarma ekiplerimiz saat 07.00 sıralarında Malatya İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne ulaşmış olup burada hazır beklemektedirler. 1 araç, 3 personel ve 3 canlı arama köpeğinden oluşan ekibimizin de kısa süre içinde Malatya İl Afet Acil Durum Müdürlüğüne ulaşması beklenmektedir. Deprem bölgesindeki afetzedelerimizin kullanımına sunulmak üzere 2 tır ile toplam 518 adet yatak Samsun Lojistik Depomuzdan Malatya'ya gönderilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - SAMSUN