Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri" verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu (SDKTMK), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı nedeniyle "10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri" verecek.

SDKTMK'nin 10 Kasım Atatürk'ü anma özel konseri, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirecek.

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilecek ve tek bölümden oluşan konserde koro sanatçıları Ayça Arın, Fatih Çavuşoğlu, Nazan Saral, Farabi Felamur, Güngör Eren Küçükkeskin, Bahar Çalık, Caner Meydan ve Serkan Varol yer alacak.

Hacı Arif Bey'in saba makamındaki şarkısıyla başlayacak konser, Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler ile devam edecek. Konserde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu da marşlar seslendirecek.

Toplam 134 izleyicinin katılabileceği konser, yarın saat 20.00'de başlayacak.