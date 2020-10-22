Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Cumhuriyetin 97. yılına özel konser verdi - Son Dakika

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetiminde verilen ve tek bölümden oluşan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde koro sanatçıları, solist Nihat Senen, Osman Ergen, Dilara Küçükkeskin, Tülin Güven, Habibe Öztürk, Kenan ve İzzet Tekeli 'ye eşlik etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok