Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada "gala konseri" verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "gala konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonu "gala konseri" ile devam edecek.

Piyanist Onur Altıparmak'ın solistlere eşlik edeceği konserde, koro sanatçılarından soprano Betül Uzunoğlu, mezzosoprano Didem Çelik ve tenor Özer Öndeş, birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirecek.

Konserde, Puccini, Saint-Seans, Bizet, Offenbach, Donizeti ve Verdi'nin unutulmaz eserlerinden bölümler beğeniye sunulacak.

SAMDOB binası önünde bulunan Açık Hava Sahnesi'ndeki konsere, 55 kişi katılım sağlayabilecek. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilecek konser, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Piyanist, Soprano, Samsun, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 15:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi açık havada 'gala konseri' verecek - Son Dakika

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