Samsun Devlet Opera ve Balesi, Atatürk'ü özel konserle anacak - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla "Son Veda-Beni Hatırlayınız" adlı konser verecek.

SAMDOB, orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin, Fahir Atakoğlu'nun "Live in İstanbul" albümünde yer alan eserlerden yola çıkarak müziklerini düzenlediği konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Koro sanatçısı Eda Bingöl Gürkan'ın solistliğini yapacağı konserin rejisini Şahan Gürkan üstleniyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün hikayesinin anlatıcı eşliğinde sunulacağı konserde, piyanist Onur Ermez ve ney sanatçısı Ercan Irmak konuk solist olarak yer alacak.

Leyla Ceren Koç ve Şahan Gürkan'ın anlatıcı olarak katılacağı konserde, Ali Murat Erengül "Mustafa Kemal", İpek İncekaş da "Zübeyde Hanım" rolünde yer alıyor.

Koro şefinin Raushan Baigulakova, başkemancının Dilara Tanrıverdi Doğan olacağı konser, 10 Kasım Çarşamba ve 11 Kasım Perşembe günleri saat 20.00'de Aydın Gün Salonu'nda beğeniye sunulacak.