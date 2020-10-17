Samsun Devlet Opera ve Balesi "Barok Konseri" verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ilk orkestralı konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'un "Barok Konseri", sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Orkestra şefi Andrea Solinas'ın yönetiminde verilen konserde, soprano Zerrin Capelli ve kontrtenor Kaan Buldular, solist sanatçı olarak yer adı. Konserin başkemancısı ise Bengi Yardımlı oldu.

Konserde, 17 ve 18. yüzyıllara damgasını vurmuş barok müziğin önemli temsilcilerinden Handel, Vivaldi, Monteverdi, Purcell, Bach ve Jean Philippe Rameau'nun eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.