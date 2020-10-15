Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verdi

15.10.2020 21:41
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yüzyıllar önce bestelenen, güncelliğini ve özgünlüğünü ilk günkü gibi koruyan her biri dönemine damga vurmuş operalardan bölümlerin sunulduğu "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yüzyıllar önce bestelenen, güncelliğini ve özgünlüğünü ilk günkü gibi koruyan her biri dönemine damga vurmuş operalardan bölümlerin sunulduğu "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda "Gala Konser" gerçekleştirdi.

Piyanist Nona Tsutkiridze'nin eşliğinde gerçekleşen konserde solistler, soprano Elif Demir, Ecem Topçu, mezzo soprano Ceren Mirza Küçük, tenor Yunusemre Kemal Sönmez, basbariton Yağmur Oksayoğlu ve bas Özgür Çevik sahne aldı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Koro Şefi Raushan Baigulakova'nın yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu da yer aldı. Konserin ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz gerçekleştirdi.

Yüzyıllar içinde özgünlüğünü kaybetmeyen eserlerin seslendirildiği konserde, Verdi'nin "Rigoletto" ve "Il Travatore" operası, Lehar'ın "Tebessümler Diyarı" opereti, Kalman'ın "Die Csardasfürstin" opereti, Bizet'in "Carmen" operası, Mozart'ın "Cosi Fan Tutte" ve "Figaro'nun Düğünü" operaları, Donizetti'nin "Don Pasquale" komik operası, Gounod'un "Faust" ve Puccini'nin "La Boheme" operalarından bölümler sunuldu.

Unutulmaz eserlerin yanı sıra konserde Cahit Şaher'in, Nazım Hikmet'in "Lambayı Yakma Bırak" şiirine bestelediği şarkısı da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Toplam 134 kişinin katılabildiği konser, sanatseverlerin ilgisini çekti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konser' verdi - Son Dakika

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