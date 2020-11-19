Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verdi

19.11.2020 21:55
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), gala konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, önceden duyurduğu 2020-2021 Sanat Sezonu Gala Konseri'ni Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirdi.

Piyanist Nona Tsutkiridze'nin solistlere eşlik ettiği konserde, koro sanatçılarından soprano Elif Demir, Seda Ortaç, Arsen Tekinmirza, Ecem Topçu, mezzosoprano Ceren Mirza Küçük, tenor Gürkan Sezgin ve bas Özgür Aslan, birbirinden güzel opera ve operetlerden seçilen aryaları seslendirdi.

Konserde, Mozart'ın bestelediği "Sihirli flüt", "Cosi fan tutte" ve "Figaro'nun düğünü" operalarından, Bellini'nin bestelediği "Ic Capuleti e i Montecchi", Bizet'in bestelediği "Carmen", Verdi'nin bestelediği "Il travatore", Donizetti'nin bestelediği "Aşk iksiri" ve "Don Pasquale", Rossini'nin bestelediği "Sevil Berberi", Puccini'nin bestelediği "Tosca" ve Lehar'ın bestelediği "Şen dul" operalarından bölümler beğeniye sunuldu.

Sağlık Bakanlığının belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla düzenlenen koltuk dizilimiyle gerçekleştirilen konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Samsun, Opera, Gala, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konseri' verdi - Son Dakika


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