Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı sanatseverlerin beğenisine sundu - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı sanatseverlerin beğenisine sundu

1 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB) prömiyerini geçen yıl yaptığı "Hisseli Harikalar Kumpanyası", yeni yılda da sanatseverlerle buluştu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi,

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin (SAMDOB) prömiyerini geçen yıl yaptığı "Hisseli Harikalar Kumpanyası", yeni yılda da sanatseverlerle buluştu.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in yazdığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibinin yer aldığı Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın koro şefliği Onur Altıparmak, kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

İki bölümden oluşan "Hisseli Harikalar Kumpanyası", sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Haldun Dormen, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:16 Kaynak: AA
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