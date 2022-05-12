SAMDOB, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneledi - Son Dakika
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SAMDOB, "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneledi

12.05.2022 21:14

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturdu.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Türkiye'nin en çok bilinen müzikali "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nı yeniden sanatseverlerle buluşturdu.

SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, "Hababam Sınıfı" filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, yoğun istek üzerine tekrar sanatseverlerin beğenisine sundu.

Besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe'nin müzik düzenlemelerini yaparak senfonik orkestraya uyarladığı, rejisör Şahan Gürkan'ın opera bale sahnesine taşıdığı müzikalin koreografisini Şebnem Şenel üstleniyor.

SAMDOB orkestrasının solist sanatçıları, korosu, bale sanatçıları ve teknik ekibiyle seyirciye muhteşem anlar yaşatan Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kostüm tasarımı Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımı Hakkı Kandır, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz'a ait.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 100'ü aşkın sanatçı ve teknik ekibin görev aldığı "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali, beğeniyle takip edildi.

SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi
SAMDOB, Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalini sahneledi

YORUMLAR
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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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