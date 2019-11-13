Samsun Devlet Opera ve Balesi Nebiyan Dağı'nda konser verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 19 Mayıs ilçesinde yer alan Nebiyan Dağı'nda düzenlenecek festivalde konser verecek.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Belediyesince düzenlenecek Nebiyan Doğa Festivali kapsamında, Anna Tarakanova ve Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere, İtalyan halk müziği ve türkü şöleni olan "Napoli ve Türküler" konseri sunulacak.

Konserde, solist sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, tenorlar Metin Bayram, Halil Kaplan, Yunusemre Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na piyanist Anna Tarakanova ile keman sanatçısı Yusuf Tenşi eşlik edecek.

Konser, 1224 metre rakımlı Nebiyan Dağı'nda 16 Ekim'de gerçekleştirilecek.