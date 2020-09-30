Samsun Devlet Opera ve Balesi "Opera Seçkileri" konseri verdi - Son Dakika

Konserde, Donizetti'nin "Lucia di Lammermoori", "Don Pasquale", "La Favorite", Bizet'in "Carmen", Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Mozart 'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operalarının yanı sıra Leight'in "Mançalı Adam" ile Cole Porter'in "Wonderbar" müzikallerinden bölümlere yer verildi.

Piyanist Nana Tsutkiridze'nin solistlere eşlik ettiği konserde, SAMDOB sanatçılarından soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Didem Çelik, bariton Hasan Çelik , bas Tuncay Kurtoğlu ve Orçun Gün, yüzlerce yıl öncesinden bugüne gelmeyi başarmış operalar ve çağın müzikallerinden seçilen bölümleri seslendirdi.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var