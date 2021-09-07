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Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini "Karışık Hisler" balesiyle açacak - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini "Karışık Hisler" balesiyle açacak

07.09.2021 16:49
Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), aralarında Tan Sağtürk'ün "Amor Stella's" adlı eserinin de bulunduğu 4 koreografilik "Karışık Hisler" balesiyle sezonun ilk prömiyerini yapacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), aralarında Tan Sağtürk'ün "Amor Stella's" adlı eserinin de bulunduğu 4 koreografilik "Karışık Hisler" balesiyle sezonun ilk prömiyerini yapacak.

Yeni sanat sezonunun hazırlıklarını sürdüren SAMDOB, sezonun ilk bale prömiyeriyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde 11 Eylül Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak "Karışık Hisler", Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Erim Ardal gibi bestecilerin müziklerinden yola çıkılarak koreografileri gerçekleştirilmiş dört farklı eserin kolajından oluşuyor.

Tan Sağtürk'ün koreografisini yaptığı "Amor Stella's" adlı eser de prömiyer gecesi Samsun'da seyirciyle buluşacak. Koreografileri Mehmet Balkan'a ait "Dejavu" ve "Black and White" da Samsun'da ilk kez sahnelenecek. Prömiyer gecesi ilk kez sahnede olacak "Sayha"nın koreografisi ise Zeynep Bengier'e ait.

"Karışık Hisler" balesi küresel salgın kuralları gözetilerek gerçekleştirilecek.

Balenin son provasını izleyen Tan Sağtürk, sahnelerin salgın sonrası tekrar açılmasının kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

"Amor Stella's" adlı eseri Samsun Devlet Opera ve Balesi için hazırladığını anlatan Sağtürk, şöyle konuştu:

"Mehmet Balkan'ın da 2 ayrı eseri var. Pandemiden sonra yapılan ilk eser olduğu için herkes çok heyecanlı. Uzun süreli bir bekleme süresine girmiştik. Çalışmalara devam etmeye çalışıyorduk ama çok zor bir süreç yaşadık. Yeniden sahnelerin açılması bizim için mutluluk oldu. Eserim 'Yıldızların Aşkı' demek. Bütün dansçıları birer yıldız olarak görerek sahneye çıkmalarını sağladık. Zamanı çok değerli ve efektif kullandık. Dansçıların büyük ilgisi ve istekli çalışması hepimizi çok mutlu etti. 11 Eylül'de ilk gösterimimiz olacak. Hepimiz için çok heyecanlı bir süreç başlıyor. Umarım kapanma olmadan devam ederiz. O yüzden aşı ve pandeminin gerekli kurallarına herkesin uyması her şeyde olduğu gibi kültür sanatta da devamlılığı sağlayacaktır. Umarım ülkece bütün kurallara uyarız ve sorunsuz şekilde bu dönemi geçiririz."

Mehmet Balkan ise salgın nedeniyle uzun süre sahnelerden ayrı kaldıklarını vurgulayarak, "Sanat ve sanatçılar bu dönemde çok mağdur oldu. Yaptığımız işte seyirci yoksa biz de yokuz. Bu süreçte bir şey yapamadık. Cumartesi günü seyirciyle bulaşacağımız için büyük heyecan ve mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini Karışık Hisler balesiyle açacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini Karışık Hisler balesiyle açacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini Karışık Hisler balesiyle açacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini Karışık Hisler balesiyle açacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini Karışık Hisler balesiyle açacak

Mehmet Balkan, Tan Sağtürk, Samsun, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi perdelerini 'Karışık Hisler' balesiyle açacak - Son Dakika


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