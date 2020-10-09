Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesini tekrar sahneleyecek - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesini tekrar sahneleyecek

09.10.2020 16:35
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesiyle tekrar sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesiyle tekrar sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen sezonlarda sahneye konulan ve büyük beğeni toplayan eserlerden "Rondo Ala Turka" ve "Güldestan" balesi istek üzerine tekrar sahnelenecek.

Libretto ve koreografilerini Beyhan Murphy'nin, rejisini Arkın Zire'nin üstlendiği eserler, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sahneye konulacak.

Mozart'ın müziklerinin kullanıldığı "Rondo Ala Turka" bölümünde, klasisizm ve modernizm arasındaki git geller, bir bale kumpanyasındaki tatlı çekişmeler hicivsel olarak anlatılıyor.

Mercan Dede'nin müziklerinin kullanıldığı "Güldestan" bale eserinden kesitlerin sahneleneceği bölümde ise sosyokültürel anlamda geçmişle ilgili birçok konu yer alıyor.

Eser, Türk dans repertuvarının özgün Türk eserlerinin başında gelmesi ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü projesi olarak hayata geçirilmesiyle türünün ilki olma özelliğini de taşıyor.

Toplam 134 kişinin katılabileceği gösteri, yarın saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Aydın Gün, Samsun, Opera, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Rondo Ala Turka' ve 'Güldestan' balesini tekrar sahneleyecek - Son Dakika

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