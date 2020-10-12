Samsun Devlet Opera ve Balesi "Üflemeli gecesi" konseri verdi - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Üflemeli gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda Balesi "Üflemeli gecesi" konserini sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle gerçekleştirdi.

Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası flüt sanatçısı Onur Türkeş, obua sanatçıları Ulaş Yurtoğlu, Berçem Kutlay, klarnet sanatçıları Kıvanç Fındıklı, Eylül Çamlıtepe, fagot sanatçıları Kıvanç Şendil, Efser Kerman, korno sanatçıları Hüseyin Uçar, Kerem Şahiner ve Özgür Çevik, Mozart'ın üflemeli çalgılar için bestelediği "Serenade" ve Gounod'un bestelediği "Petite symphonie" eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Toplam 143 kişinin katılabildiği konser, sanatseverlerin ilgisini çekti.