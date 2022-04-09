Devlet Opera ve Balesi "Verismo gala gecesi" konseri verdi - Son Dakika
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Devlet Opera ve Balesi "Verismo gala gecesi" konseri verdi

09.04.2022 22:16

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Verismo gala gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Verismo gala gecesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle ünlü operalardan seçilmiş aryalar, düetler, uvertür ve intermezzodan oluşan "Verismo gala gecesi" konserini sanatseverlerin izlenimine sundu.

19'uncu yüzyılda İtalyan operasında romantizm sonrası gerçekçilik (Verismo dönemi) akımı yaşandı. Bu dönem, Giuseppe Verdi dahil birçok bestecinin en ünlü yapıtlarını ortaya koydukları dönem olarak öne çıktı.

Gerçeğin tüm yönleriyle ve eksiksiz ortaya konulması gerektiğini savunan 19'uncu yüzyıl İtalyan operasındaki Verismo dönemine ait Tosca, Aida, Maskeli Balo, Macbeth, Otello gibi eserler, bugün dünyada en sevilen ve ilgi gören yapıtlar arasında yer alıyor.

SAMDOB orkestrasının katıldığı konseri şef Tulio Gagliardo Varas yönetti. Konsere soprano Mine Kurtoğlu ve bariton Murat Güney solist olarak katıldı.

Konser, sanatseverlerce beğeniyle dinlendi.

Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi
Devlet Opera ve Balesi Verismo gala gecesi konseri verdi

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Devlet Opera ve Balesi 'Verismo gala gecesi' konseri verdi - Son Dakika


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