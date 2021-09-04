Üye Girişi
Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor - Son Dakika

Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor

04.09.2021 18:23

Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor Dr. Ürer: "Yöresel ve genetik olarak bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz" Türkiye'de 2016 yılında okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre Samsun'un dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı...

Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor

Dr. Ürer: "Yöresel ve genetik olarak bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz"

SAMSUN - Türkiye'de 2016 yılında okul çağındaki çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre Samsun'un dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çeken illerden birisi olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Emre Ürer, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu Samsun'da çok sık gördüğümüz bir hastalık. Bu durum okul döneminin başlangıcında çok sık görülüyor" dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Ürer 2016 yılında Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği tarafından yapılan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun görülme sıklığı ilgili bir çalışma hakkında bilgi paylaştı. Yapılan çalışma sonucunda özellikle Samsun dikkat çekti.

Samsun başı çeken illerden bir tanesi

Uzm. Dr. Emre Ürer, Samsun'un diğer illere oranla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun fazla olduğuna dikkat çekti. Çocuklara en sık koydukları tanılardan birinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğun belirten Dr. Ürer, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu psikiyatrist polikliniğimizde çocuklara en sık koyduğumuz tanılardan bir tanesidir. Ülkemizde sıklıkla ilgili farklı veriler var. Bazı yurt dışı verileri de var. Özellikle dünya geneli verilerle karşılaştırıldığında ülkemizde biraz daha oranları fazla görüyoruz. Bu durumda çalışmalarla ilgili ufak tefek problemler de olabilir. Sayıyı fazla çıkartıyor da olabiliriz ama temel olarak bildiğimiz bir şey var. Özellikle bizim bölgemizde, Orta Karadeniz genelinde söylemek gerekirse hatta Samsun özeline inersek dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu biraz daha sık görüldüğünü saptadık. 2016 senesinde ülkemizde yapılmış bir çalışma var. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sıklığını ortaya koyduğumuz çalışmada Samsun başı çeken illerden bir tanesidir. Tabii, bunun hava ile suyla çok ilişkisi var mıdır bilmem. Aslına bakarsanız biraz yöresel ve genetik olarak bunun fazla olduğunu düşünmekteyiz. Tabii ki direkt olarak çocuğun akademik performansıyla, sosyal hayatıyla, arkadaşlık ilişkileriyle ve genel işlevseliyle ilişkili bir durumdur dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu. İlimizde de çok sık gördüğümüz bir şey. Okul döneminin başlangıcında çok sık saptıyoruz bu durumu. Çok süre kaybetmeden ailelerin profesyonel desteğe ve yardıma başvurmalarının önemli olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Tedavi ile geri döndürülebilir"

Çalışma ile ilgili bilgiler veren Dr. Ürer, "Dünya genelinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile ilgili sıklık çalışması yapılıyor. Gelişmiş ülkelerin birçoğunda sıklıkla yapılıyor. İlkokul çağında bakıldığında yüzde 7 ile 10 arasında var olduğunu sayıyoruz. 2016 senesinde ilk defa Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrist Derneği'nin geniş bir çalışma grubu tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Samsun genelinde okul çağındaki çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun oranı cinsiyetten bağımsız olarak yüzde 13 civarında çıktı. Bizimle hemen hemen aynı sıklığını veren şehirler hemen hemen Adana, Trabzon gibi birkaç şehirdi. Baktığımızda Karadeniz Bölgesi yüzde 12 civarındaki oranla en yüksek orana sahip. Bu tabii okullarda yapılmış bir çalışmaydı. Bu azımsanamayacak bir orandır. Düşünsenize 10 çocuktan en az 1 tanesinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Bu durum tedavi ile geri döndürülebilecek bir şey" şeklinde konuştu.

Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor
Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor
Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor
Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor

ruh sağlığı, Türkiye, Genetik, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem 18:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü 17:44 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu 17:36 Villasının yanındaki şantiyeyi bastığı iddiası ile Ünlü iş insanı Bülent Eczacıbaşı hakkında suç duyurusu
Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar 17:18 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar 16:46 Babacan, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesinden meydan okudu: İster yüzde 5, ister yüzde 7 yapsınlar Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı 16:17 Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı survivor yarışmacıları yalnız bırakmadı
GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak 15:21 GSS prim borçları için gelir testi 30 Kasım tarihine kadar olacak Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi. 14:47 Üzerine beton dökülen kuyulardan petrol fışkırıyor! Ham petrol miktarı 11 milyon 725 bin varile yükseldi.

Son Dakika Haberleri
18:37 Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorusuna cılız sesle cevap veren salondakilere sitem
17:47 Ukrayna asıllı 42 yaşındaki iş kadını Asonova Acahoba, estetik operasyonu sonrası hayatını kaybetti
17:46 Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro
17:43 Kurtlar, 30 küçükbaş hayvanı öldürdü
17:33 Emlakçıya saldırı olayında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17:31 Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti
17:17 Rayo Vallecano'ya imza atan Radamel Falcao'dan çarpıcı sözler: İnsanlara yalan söylüyorlar
17:08 Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi
16:48 Pjanic'e doğum yerini soran doktor, "Tuzla" cevabı alınca eğlenceli anlar yaşandı
Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı Galatasaray, Leo Ortiziçin transferi için görüşmelere başladı         
18:38
Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro Teknik direktör Yılmaz Vural maç sonrası Balotelli'nin yaptıklarını açıkladı: İki çok şeker hanım ve puro         
17:47
Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu Evden kaçan ve geceyi bir camide uyuyarak geçiren 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu         
17:38
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter beni tehdit etti         
17:32
Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi Göbeği gözden kaçmadı! Kırmızı halıda sevgilisini öpücüklere boğan Adriana Lima'yla ilgili hamile iddiası geldi         
17:08
Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı Eski bakanlar ihbar etti! Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddiaları için soruşturma açıldı         
16:25
Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü Arkadaşının telefonunda 8 yaşındaki kızının taciz videosunu gördü! Öfkeli baba kaçan arkadaşını yakalayıp öldürdü         
15:59
Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı Kadınları taciz eden adam yakayı ele verdi! Telefonundaki görüntüler nedeniyle meydan dayağı atıldı         
15:11
Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan duruma müdahale etti         
14:46
Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Minibüs şoförü mü hatalı makinist mi? 6 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak Vergi levhası olmayan sığınmacılara ait işyerlerine yaptırım uygulanacak         
13:08
Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi. Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.         
12:18
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı         
11:40
Hadise, Hadise, "Reza Zarrab'dan hamile kaldı" iddialarına video paylaşarak yanıt verdi: Bir aptal, konuştuğu zaman dikkatlice dinleyin         
10:43
Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı Taş Ocağı protesto eden köylüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun geçişi sırasında slogan attı         
09:50
Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor Büyük Skandal! Ozan Tufan, maça çıkmadan Fenerbahçe'ye geri dönüyor         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2021 18:48:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda başı çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement