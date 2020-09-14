SAMSUN Dilendiği parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada - Son Dakika

Dilendiği parayı az bulup, camiye zarar veren şüpheli kamerada

SAMSUN'da cemaatten para isteyen ancak istediği tutarı alamayan kimliği belirsiz şüpheli, kovayla namaz kılınan alana su attığı caminin camlarını kırıp, kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen şüphelinin, yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'ndeki Baruthane Camii'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz erkek şüpheli, iddialara göre cami cemaatinden para istedi. Umduğu miktarı alamayan şüpheli caminin bir camını kırarak, namaz kılınan alana da kovayla su attı. Ardından su kovasını ve cami önündeki sakısıyı da kıran saldırgan, kaçarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı olay yerine gelen polis, şüpheliyi yakalama için çalışma başlattı. Şüphelinin verdiği zarar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.